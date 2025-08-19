Curiosidades
Japón combate la obesidad con leyes únicas en el mundo

La Ley Metabo y la Ley Shokuiku buscan prevenir el sobrepeso y educar en nutrición desde temprana edad.

   
Mientras gran parte del mundo enfrenta una epidemia de obesidad, Japón mantiene su tasa en apenas un 3,5 % en adultos, gracias a una serie de leyes que promueven la salud pública.

Una de ellas es la Ley Metabo, vigente desde 2008, que obliga a todos los adultos de entre 40 y 74 años a someterse a un chequeo médico anual. Durante este examen se mide, entre otros aspectos, la circunferencia de la cintura. El límite es de 85 centímetros en hombres y 90 en mujeres; quienes lo superen deben asistir a sesiones de apoyo y ejercicio, y si no logran mejorar en un plazo de tres meses, se exponen a sanciones.

Ley Metabo impone límites de cintura y controles obligatorios
Ley Metabo impone límites de cintura y controles obligatorios ( Internet )

La norma no solo compromete a los individuos, sino también a empresas y gobiernos locales, que deben impulsar hábitos saludables, promover pausas activas en el trabajo, facilitar gimnasios o canchas deportivas y motivar a los empleados a caminar o ir en bicicleta al trabajo.

Además, Japón refuerza esta estrategia con la Ley Shokuiku, orientada a la educación nutricional desde la infancia. En las escuelas, desde preescolar hasta secundaria, se enseña a los estudiantes sobre buena alimentación, prevención de trastornos como la bulimia y la anorexia, y la importancia de mantener un peso saludable.

