Japón combate la obesidad con leyes únicas en el mundo

Mientras gran parte del mundo enfrenta una epidemia de obesidad, Japón mantiene su tasa en apenas un 3,5 % en adultos, gracias a una serie de leyes que promueven la salud pública.

Una de ellas es la Ley Metabo, vigente desde 2008, que obliga a todos los adultos de entre 40 y 74 años a someterse a un chequeo médico anual. Durante este examen se mide, entre otros aspectos, la circunferencia de la cintura. El límite es de 85 centímetros en hombres y 90 en mujeres; quienes lo superen deben asistir a sesiones de apoyo y ejercicio, y si no logran mejorar en un plazo de tres meses, se exponen a sanciones.

