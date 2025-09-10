Curiosidades
Japón celebra los 40 años de Dragon Ball con monedas conmemorativas de Goku

La Casa de la Moneda lanzó dos sets especiales con imágenes del icónico personaje, disponibles en ediciones limitadas.

   
    Monedas de Dragon Ball ( Internet )
El fenómeno de Dragon Ball sigue marcando generaciones y ahora también quedará grabado en metal. Japón anunció la emisión de monedas conmemorativas por el 40 aniversario del manga creado por Akira Toriyama, con Goku como gran protagonista.

El set principal incluye seis monedas de curso legal acuñadas en 2025 de 1 a 500 yenes junto con una medalla de plata que muestra a Goku en su infancia. En el reverso aparece el logotipo del 40 aniversario con un acabado iridiscente. Todo se presenta en un estuche de cuero y tendrá un precio de 16 500 yenes que son unos USD 110 dólares. Solo se pondrán a la venta 25 000 unidades.

Monedas de Dragon Ball
Monedas de Dragon Ball ( Internet )

El segundo set está compuesto por una medalla de cobre rojo con Goku adulto en el anverso y la esfera de cuatro estrellas en el reverso. Llegará en un estuche especial, tendrá un valor de 3 100 yenes que son unos USD 20 y contará con una tirada de 60 000 unidades.

Las solicitudes para adquirirlos estarán abiertas hasta el 25 de septiembre en la tienda en línea de la Casa de la Moneda o por correo postal. En caso de que la demanda supere la oferta, se elegirá a los compradores mediante sorteo.

Aunque el aniversario oficial de Dragon Ball se celebró el 20 de noviembre de 2024, Japón mantiene vivo el homenaje al manga que revolucionó la cultura pop y que sigue inspirando a millones de fans en todo el mundo.

