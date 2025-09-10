Japón celebra los 40 años de Dragon Ball con monedas conmemorativas de Goku

El fenómeno de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/dragon-ball target=_blank>Dragon Ball</a> <b>sigue marcando generaciones y ahora también quedará grabado en metal</b>. Japón anunció la emisión de monedas conmemorativas por el 40 aniversario del manga creado por Akira <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/infancia target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/asi-seria-un-influencer-en-2050-AJ10088954 target=_blank></a>