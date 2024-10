ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Hoy es tu día de la semana, todo fluye de la forma en que te lo has imaginado en tu cabeza. No tendrás grandes fiestas o sorpresas, pero resolverás tu trabajo con gran rapidez, sin problemas y tendrás tiempo libre para hacer todo lo que habías previsto.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

La sensación de estar encerrado en un cuarto sin poder respirar aire fresco te viene a la cabeza en más de una ocasión como un reflejo del estrés y del nerviosismo. Oportunidades de negocio y de que proyectos difíciles vean la luz. Intentarás demostrarte a ti mismo que puedes cuidarte.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Es el momento de seguir los impulsos de tu corazón si estás en una encrucijada sentimental, no te podrás fiar de los consejos de tus amigos porque ellos no conocen como tú a la persona que te interesa y sus experiencias, por tanto, no sirven de mucho.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Las cuestiones de litigios personales o profesionales dominan tus intereses en estos momentos, pero para vivir con tranquilidad, nada mejor que dejar en manos de un auténtico especialista este tema que te preocupa tanto.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Ábrete un poco más a los tuyos y cuéntales lo que te pasa por la cabeza, que aunque no lo parezca se dan cuenta de que estás preocupado. Las confidencias con amigos coyunturales no sirven para nada, mientras alguien cercano te puede dar un buen consejo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Un momento puede bastar para dar un giro de ciento ochenta grados a tu situación sentimental, en la que no tenías puestas demasiadas esperanzas. Hoy un nuevo rayo de luz aparecerá de repente y la ilusión volverá a tu mente. Mal día para entregarte al juego y peor para apostar.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Los más jóvenes de la casa necesitarán explicar algunas cosas que les tienen en la cabeza y contarán con tu opinión. Tendrás que tener tiempo para atenderles y dialogar antes de que tomen decisiones poco claras o pierdan la confianza en ti.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Desde que haces ejercicio con regularidad, tu cuerpo aguanta mucho más y tu pareja te lo agradecerá, porque podréis hacer más proyectos en común. Aprovecha para visitar amigos a los que hace tiempo que no ves y te llevarás una gran alegría.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

La exigencia que tienes contigo mismo la transmites normalmente a las personas que te rodean, pero hoy te vas a pasar. Vas a tener más de un conflicto con tu familia por este tema, que no pareces entender. Buen momento para jugar con tus amigos y gastarte un dinero que recuperarás con creces.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

La tónica dominante del día de hoy será la rutina y la seriedad con que vas a cumplir la misma. Puede que se haga realidad algún sueño con el que has compartido muchas noches y en función de cual que has actuado en muchas ocasiones. Mal día para los gastos en regalos.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Buen día para el amor y las relaciones afectivas con todos los miembros de tu familia. Podrías tomar una decisión importante a este respecto, como casarte, tener un hijo o establecer una relación de compromiso con alguien. Buen día también para los asuntos de dinero.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Repercusiones importantes de todas las acciones que realices en el día de hoy. Serás importante y tienes que ser consciente de ello porque sino puede cometer errores que afecten a más de una persona de tu alrededor. Hoy dejarás que otros se ocupen del trabajo más duro, precisamente para no equivocarte.