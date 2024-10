El nuevo documental de Chris Brown que revela su historial de violencia

La producción, realizada por Ample Entertainment como parte de la campaña anual No Excuse for Abuse de ID, busca crear conciencia sobre la violencia doméstica y el abuso sexual , abordando las acusaciones que han perseguido a Brown desde 2009, cuando fue arrestado por agredir brutalmente a su entonces novia, la cantante Rihanna.

El estreno del documental llega en un momento en que la industria del entretenimiento enfrenta un mayor escrutinio sobre el comportamiento de sus figuras públicas.

La carrera de Chris Brown, con éxitos como With You y Under the Influence, ha estado marcada por su comportamiento agresivo fuera del escenario. El documental no solo relatará los eventos públicos, sino que también se adentrará en el impacto psicológico en las sobrevivientes y en las raíces del comportamiento del cantante, remontándose a su infancia problemática.

Con este documental, Investigation Discovery continúa su enfoque en figuras prominentes de la industria del entretenimiento, tras producciones como Quiet on Set, que expuso presuntos abusos infantiles en Nickelodeon, y una próxima serie sobre Sean "Diddy" Combs, programada para 2025.

