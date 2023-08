No permitas que tus sentimientos se desborden delante de gente con la que no tienes confianza, porque pueden hacerse una idea equivocada de tu persona que después te costará restaurar, sobre todo si es en un ambiente de trabajo.

Las discusiones retóricas no conducen a nada más que a más problemas. Si no tienes ganas hoy de acudir a esa cita a la que te comprometiste con tu pareja y amigos, disimula y cumple.

Plantéate el salir un poco menos y cuidar más de tu familia. Te va todo bien, pero te arriesgas a estropearlo si no te centras en lo que es realmente importante para ti. Si es necesario haz una lista de tus prioridades para no perder el rumbo.

Es posible que los últimos análisis te den resultados no muy acordes con una buena salud. Esta es una temporada muy buena para probar una dieta basada los alimentos frescos, la verdura y la fruta, así es que no hagas pereza y ponte a ello.

Vivirás uno de esos días en los que tienes ganas de dejarlo todo atrás y no preocuparte más que de tu propio bienestar, tal vez estás necesitando unas vacaciones urgentemente. Si ya las has tomado, es posible que tus circunstancias personales te agobien más de lo saludable.

Necesitas dosis extras de ánimo e ilusión; si los negocios o los estudios no marchan como debieran, tendrás que ponerle más ganas y dedicación y no abandonarte ante las circunstancias adversas. Tu pareja o tus amigos te ayudarán, pero no será para siempre.