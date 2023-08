En el trabajo debes tener más paciencia, los cambios precipitados no te favorecen, y en estos momentos entrarás en una fase de turbulencias; procura no acelerar los acontecimientos, lo que puede llevarte a enfrentamientos.

Se presentan pequeños problemas de convivencia con algún vecino, cuida de que las cosas no se vayan al terreno de lo personal, si él no sabe dialogar, tú sí, y ya sabes que dos no discuten si uno no quiere. Encontrarás apoyos para tu punto de vista.