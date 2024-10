ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Tus peticiones y sugerencias serán bien acogidas en tu lugar de trabajo; hoy será un buen día para llevar a cabo cualquier tipo de reivindicación. Fuera del trabajo, las cosas no te irán tan bien y tendrás que llegar a un acuerdo con la persona amada.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Hoy necesitas calma y seguridad. Hoy promete ser un día tranquilo, sin grandes sorpresas, en el que buscarás la soledad y te encontrarás a gusto con ella. Mientras tanto, a tu alrededor, pueden sucederse una serie de cosas que cambiarán tu futuro económico.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

El de hoy es un buen día para que empieces esa puesta en forma que tienes pendiente desde que dejaste el gimnasio. Hay muchas actividades deportivas que no son tan aburridas, llama a algún amigo y propón algún deporte en equipo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Vas a tener la ayuda desinteresada de alguien a quien admiras en el terreno profesional. Te quedarás enganchado a su forma de trabajar y a su filosofía de vida. Aumentarán tus ganas de profundizar en el conocimiento de la materia en cuestión para aproximarte al que se ha convertido en un ídolo.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Esos nervios que te atormentan pueden acabar en un problema mayor si no les pones un remedio. Seguramente no tienes nada importante de lo que preocuparte, pero no es bueno aparcar esas pequeñas cosas sin darle solución. Mira con atención lo que te rodea y ponle coto.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Entras en una fase astral que te permite arriesgarte en todo lo que quieras. Con un poco de raciocinio que imprimas a tus actos, no tendrás que arrepentirte de nada de lo que hagas estos días. La única pega es vigilar tus gastos.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Se te avecinan momentos de placidez. La naturaleza va a rodearte a lo largo de los próximos días; te irás de viaje a la montaña o la playa, aunque si te quedas en la ciudad aprovecharás para hacer una escapada de unas horas a algún lugar tranquilo.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Se acercan buenas oportunidades para los pequeños negocios o inversiones, sin gran riesgo pero con modestos beneficios, posiblemente en acciones. Las relaciones familiares y de confianza te propiciarán esta modesta paga extraordinaria.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Alguna pérdida te complicará el día en el momento más inoportuno, sobre todo si te has desplazado fuera de tu zona habitual. Echarás en falta algún carné o similar justo en el momento en el que es más necesario, pero se arreglará sin sobresaltos.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Jornada dedicada a la búsqueda de recursos. El dinero te tendrá preocupado porque necesitas algo más de lo que tienes, pero para eso hay que pagar un precio. Piensa detenidamente porque con un poco de esfuerzo puedes conseguir estabilizar tu economía.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Sufrirás un desencanto con una persona a la que estimas mucho y, después de echarle todas las culpas, te darás cuenta de que tú también has descuidado mucho la relación. Reflexionarás sobre tu comportamiento a la par que te dedicas a ordenar otros aspectos de tu vida.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Cierta ansiedad te tiene en vilo y duermes mal. Sin embargo, no hay nada realmente preocupante en tu vida. Unos días de vacaciones en un entorno tranquilo serán tu meta de aquí a unas semanas. Un incentivoeconómico te ayudará a decidirte.