Los niños están cansados después de un largo día escolar y procesando mucha información. Una pregunta tan amplia puede abrumarlos, llevándolos a responder con frases como "no lo sé" o "no me acuerdo" . Esto puede hacer que pierdan interés en compartir sus experiencias diarias.

Primero es importante respetar el espacio de tus hijos y no forzar una conversación si no están de humor, no todos los días son buenos o no siempre hay algo nuevo que contar, así que no es motivo de preocupación según la doctora Li.

Sin embargo si los niños han dejado de compartir lo que pasa en su día a día de un momento a otro, deberías mantenerte en contacto con los profesores para detectar cualquier cambio en el comportamiento del niño.