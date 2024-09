ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Eres muy amable con alguien de tu alrededor, y puedes crear expectativas imprevisibles en el terreno sentimental. Deberás poner coto a las aspiraciones de alguna persona cercana, porque tú no quieres ir más allá de la amistad y puede que te ponga en un compromiso.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Es el momento de ponerte manos a la obra. Tienes muchos proyectos en la cabeza, que no desarrollas por miedo a no acertar. Eres una persona cautelosa y siempre prefieres no arriesgar todo lo que ya has conseguido, porque tal vez haya llegado el momento de decidirse.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Recibirás buenas noticias de algún familiar con el que no mantenías unas relaciones demasiado fluidas. Puede tratarse de una visita que recibas o que tú hagas. Este encuentro te devolverá la armonía que habías perdido y recuperarás confianza en ti mismo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Tu familia te absorbe en exceso y tú lo sabes muy bien. Aunque tu capacidad de entrega es muy fuerte, llegará un momento en que te pese esa carga. Intenta ser lo más equitativa posible, y deja algo de tu tiempo para ti. Lo agradecerás y los demás lo notarán.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Se abren nuevos horizontes en el ámbito profesional que traerán sorpresas y novedades interesantes si estás buscando cambios o simplemente quieres vislumbrar qué se cuece a tu alrededor. Buen momento económico; permítete ese capricho que nunca te concedes.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Las plantas potenciarán tu capacidad de relajación en los momentos más tensos. Procura rodearte de ellas en los espacios en los que puedas sufrir situaciones más tensas, como el trabajo por ejemplo. Presta tus servicios a los que los necesiten.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

El afán por tener tu cuerpo a punto puede volverse en tu contra. No conviene exagerar. No hagas tonterías con la alimentación, todo debe guardar un equilibrio. Tal vez sea el momento de buscar actividades en las que disfrutes más como persona.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Tienes la cualidad de ver venir el rumbo que irán tomando las cosas, lo que te será de gran ayuda en el ámbito profesional, ya que el éxito continuará de tu lado y estarás en posesión de los medios para triunfar. Invierte en negocios que consideres de interés.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Día dedicado a solucionar detalles derivados de la burocracia o asuntos legales, en los que recibirás la importante ayuda de un conocido. Tras solucionarlo, te sacarás un gran peso de encima para encarar el fin de semana con alegría.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Te han encargado una nueva responsabilidad en el trabajo que puede llegar a abrumarte. Ahora es el momento de demostrar que nadie es imprescindible y que puedes hacerte cargo de aspectos para los que no te veían preparado. Aprovecha la oportunidad.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Hoy es el día de la creatividad en tu signo. Puedes tentarla cogiendo un papel en blanco y desatando tu mente. No te cierres a las nuevas propuestas que te hagan y vive un poco más en la incertidumbre; tener todo tan planeado hace que te pierdas muchas sorpresas agradables.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Hoy te vas a sentir muy empático con todos los que te rodean; intenta poner distancia en el trabajo, ya que se perciben movimientos muy cautivadores para tus intereses. El amor y las relaciones sociales en general, te aportarán momentos irrepetibles.