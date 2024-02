Se inicia un período relevante en para las ambiciones y metas que te has marcado. Las influencias astrales te van a apoyar para conseguir acercarte más a tus deseos, pero eso no significa que te vayas a ahorrar el trabajo y el esfuerzo personal.

Un trabajo que tienes pendiente de concluir desde hace tiempo reclamará hoy tu total atención , si no quieres que lo ya hecho no te sirva para nada. Resérvate al menos alguna sorpresa para la noche junto a tu pareja o los amigos.

Tendrás que tomar una decisión importante para tu futuro y valorar muchos aspectos antes de dar una contestación; no dejes que el sentimentalismo te venza sin antes sopesar otros temas.

Aprenderás poco a poco a centrarte en los asuntos que realmente te interesan. No puedes ser una máquina, atender varias cosas a la vez y que todas resulten perfectas. El esfuerzo que meterás en ello no te compensará en absoluto.

La salud comenzará a preocuparte en estos momentos por causas puntuales , pero no debes permitir que la situación llegue a agobiarte o a desanimarte. La mejor defensa es pensar en positivo y no dejarse llevar por los nervios.

Eres demasiado apasionado con todos los asuntos que te interesan, sobre todo los económicos , y ello te va a producir grandes beneficios materiales. Pero, por favor, no te olvides del amor.

Los repentinos cambios de humor a causa de tu estrés por el trabajo pueden acabar afectando a tus relaciones sentimentales. Tu pareja puede darte consejo o apoyo, pero no convertirse en permanente válvula de escape de tu malhumor.

Pon especial atención a tus gastos en estos días; aunque eres ahorrador por naturaleza, últimamente has derrochado el dinero en cosas que no necesitabas. No esperes superar tus problemas apelando a la ayuda de los demás, porque pueden dejarte en la estacada.