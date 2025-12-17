Curiosidades
17 dic 2025 , 08:32

Guía para el segundo día de la Novena de Navidad 2025

La Novena de Navidad 2025 consta de nueve días de oración y reflexión para poder recibir al Niño Jesús.

   
    Foto animada sobre el nacimiento de Jesús.( Freepik )
La Novena de Navidad es una costumbre ecuatoriana y de otros países de Latinoamérica, la misma que se realiza todos los años, nueve días antes del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre.

La Novena empieza el 16 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Inicia con la oración de todos los días:

Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén.

16 de diciembre de 2025, segundo día de oración

El Boletín de Salesianos Don Bosco indica que la lectura del segundo día es sobre Jesús, esperanza para los jóvenes. El signo que acompaña a este día es el ángel y el villancico navideño es Un Ángel Bello.

El ángel en navidad llega desde lo alto con un mensaje divino y buenas noticias que cambian la vida de todos con la llegada del Niño. Su mensaje es alentador incluso en momentos oscuros.

Después de la lectura del día, se da la oración a la Santísima Virgen, seguida de la oración a San José y al Niño Jesús y, por último, los gozos.

