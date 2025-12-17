Guía para el segundo día de la Novena de Navidad 2025

<b>La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/novena-de-navidad target=_blank>Novena de Navidad</a> es una <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cultura-ecuatoriana target=_blank>costumbre ecuatoriana</a></b> y de otros países de Latinoamérica, la misma que <b>se realiza todos los años, nueve días antes del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jesus target=_blank>nacimiento de Jesús</a>, el 25 de diciembre</b>. <b>Lee más: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/guia-para-realizar-novena-navidad-2025-primer-dia-LC10569376 target=_blank>Guía</a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/oracion target=_blank></a>