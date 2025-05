Puede que tu gato te ignore, te mire con superioridad o simplemente no reaccione cuando llegas a casa. Pero no te confundas: sabe perfectamente quién eres . Un nuevo estudio científico reveló que los gatos pueden reconocer a sus humanos a través del olfato , y que esta habilidad está más desarrollada de lo que se pensaba.

Tal vez tu gato no corra a saludarte como un perro, pero sí te reconoce por el olor. Eso significa que hay un vínculo, aunque no siempre sea evidente. En palabras simples: si tu gato te ignora, no es que no te reconozca... simplemente es su personalidad.

Este hallazgo también refuerza la importancia de no cambiar bruscamente los olores del hogar o del humano principal, ya que eso puede generar confusión o ansiedad en el felino.