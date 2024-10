El exfutbolista del Real Madrid Castilla, Vinícius Tobias, se vio envuelto en un escándalos deportivos de gran viralidad. La controversia comenzó cuando su pareja, la influencer Ingrid Lima, compartió en Instagram que una prueba de ADN reveló que Tobias no es el padre de su hija, Maitê, quien nació el 8 de octubre.

La historia de la pareja había tomado un giro optimista en febrero, cuando anunciaron su futura paternidad. En un emotivo post, Vinícius expresó su emoción por la llegada de su primer hijo y el deseo de asumir el rol de padre. Sin embargo, tras el nacimiento de la niña, su ausencia durante el parto levantó sospechas sobre su paternidad.

Las especulaciones se confirmaron cuando Ingrid, en una historia de Instagram, reveló que la prueba de ADN había determinado que Vinícius no era el padre. “Decidimos hacer un examen de ADN y Maitê no es hija de Vinícius”, comentó, aclarando que ambos habían tenido una relación anterior y que se habían sentado a hablar sobre el tema.

A pesar de la controversia, muchos usuarios en redes sociales criticaron al futbolista por no asistir al parto. No obstante, Ingrid defendió a Tobias, pidiendo a la gente que cesara los ataques. “Fue por pedido mío que no asistiera al parto”, afirmó, deseándole lo mejor y buscando mantener una relación pacífica entre ellos.

Por su parte, Vinícius no ha hecho comentarios públicos sobre el escándalo. El joven futbolista, que había sido considerado como el posible sucesor de Dani Carvajal en el Real Madrid, actualmente juega para el Shakhtar Donetsk en Ucrania. Mientras tanto, su cuenta de Instagram, que antes estaba llena de momentos familiares, ahora se centra en su carrera deportiva.​​​​​​