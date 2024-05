En una r eciente entrevista, el cantante Anuel AA generó controversia en redes sociales al mencionar a Cattleya, su hija con Yailin, como su primogénita. Esto provocó la ira de Melissa Valecilla, la influencer colombiana, madre de Gianella , su otra hija mayor, quien lo acusó de no reconocerla y amenazó con acciones legales.

"Quiero que sepas que te voy a contra demandar, porque no eres un hombre apto para estar cerca de mi hija, mal padre. Y si me toca renunciar a su manutención y apellido, renuncio. Yo sola puedo tener a mi hija como una reina. Por eso estudié, soy una mujer profesional y puedo mantener a mi hija", se manifestó, en parte, la mujer en sus redes sociales.

"La mayor traición": Shakira invitó a Anuel AA a su fiesta y Karol G habría quedado en el olvido

Ante las acusaciones, el boricua "no se quedó callado". A través de sus redes sociales, el artista respondió con firmeza, negando que alguna vez haya negado a Gianella como su hija y recalcando que ama a sus hijos por igual.

“Siii en mi conciencia a veces puedo tener la confusión de decir que Catta es mi primera hija porque en mi vida supe de Catta primero, ya le había escogido el nombre a Catta con la may antes de que saliera a relucir que Gianella también es hija mía. Y Catta es la única hija mía que vi nacer; por lo tanto, en mi consciencia las primeras experiencias que tuve con una hija fueron con Catta... A la mamá de Gia yo la vi una noche y no la volví a ver más nunca hasta que tenía a mi hija en sus brazos”, expresó Anue, pero no quedó allí.