Pueden sucederte cosas que a primera vista no entiendes en absoluto , pero seguramente estés demasiado cegado por algunas personas y los árboles no te dejan ver el bosque. Más adelante comprobarás que todo tiene sentido y una explicación sencilla.

La comunicación con todos los que te rodean va a ser difícil. Te sentirás incomprendido y agotado del esfuerzo por hacerte entender. Definitivamente hoy no es el día más apropiado para tomar una decisión de grupo.

No te faltarán oportunidades para las relaciones de pareja, pero en estos momentos has preferido dar prioridad a los amigos o la familia. Empezarás a darle vueltas a la posibilidad de haber dejado pasar algo interesante, pero eso ya no tiene remedio.