Tu sensibilidad estará más acusada que nunca ante ciertos hechos que suceden a la gente que te rodea, pero tú mismo te verás con una gran predisposición al enamoramiento. No tiene por qué llegar hasta el final, pero si tienes pareja habrá problemas, porque lo notará.

Aprenderás mucho observando a los que tienes alrededor. Todo tipo de situaciones tendrán su moraleja, y hoy te mostrarás especialmente receptivo a ellas. La salud puede seguir dándote problemas si no pones más atención al descanso y a la relajación mental.

Debes confiar más en ti, en tus propios instintos; has reconocido que no puedes cambiar a los demás y que solamente puedes llegar a conocerte a ti mismo. Tienes mucho que ofrecer. Vivirás una vida plena y serena, como tú has elegido.