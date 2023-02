El horóscopo de hoy, lunes 27 de febrero, con la Luna en Géminis, favorable para Libra

ARIES (21 marzo - 20 abril)

Si hoy te mueves lo suficiente podrás lograr tus propósitos. Es un momento muy favorable y estimulante para tus relaciones, tanto personales como profesionales. En el terreno amoroso tendrás una buena noticia.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

El beneficio que sacarás de algunas operaciones no compensará seguramente la factura emocional que tendrás que pagar por el estrés o la falta de tiempo. Piénsatelo mucho antes de meterte en complicaciones.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Momento para organizarse, para comenzar a trabajar en los planes que llevas tiempo elaborando. Todo esfuerzo que realices ahora será satisfactoriamente recompensado, así que aplícate. Los días de escasez -especialmente material- tocan a su fin.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Las influencias familiares o de amigos te harán interesarse por formas de alimentación alternativas, algo que notas que tu cuerpo está pidiendo de alguna manera pero no sabes cómo afrontar. Ahora será el momento.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Posiblemente acabes protagonizando hoy alguna acción de la que no te sientas especialmente orgulloso, algo así como una mentira piadosa, pero todo ello será por el bien común, así que se te pasará pronto.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Es el momento de tomar decisiones rápidas ante las complicaciones recientes. No demores la resolución para mañana, aunque te reste parte de tu tiempo libre, porque los problemas pueden ir a más. Se impone la firmeza.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

El diálogo y la conversación pueden favorecer la mejora de las relaciones íntimas, que últimamente han quedado un poco relegadas. Lograrás reunir la fuerza de voluntad suficiente para cumplir con una disciplina alimentaria que mejore tus problemas de salud.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

La presencia insistente en tu entorno de una persona a la que casi ni conoces puede llegar a ponerte nervioso. No dejarás que nadie se crea amigo tuyo cuando tú no consideras que lo es. Te sentirás importante como para codearte con alguien a quien no has elegido.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Contarás durante todo el día con una fuerza interior desconocida por ti gracias a la presencia constante de los astros que te protegen. Posees el valor necesario para enfrentarte y superar cualquier reto que se ponga por delante.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Tu capacidad para disfrutar con la gente que rodea y seducir se potencia en un día aparentemente banal, pero que te proporcionará contactos sentimentales, si es que ahora estás en soledad.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Comienzas una etapa muy propicia para las nuevas amistades, en actividades de grupo que den rienda suelta a tu afán de sociabilidad. Pero ojo, no bajes la guardia porque alguien puede defraudarte con falsas promesas.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

Tu pareja tendrá un comportamiento que te va a desconcertar y eso te creará un sentimiento de abandono o soledad. Por esas preocupaciones de cada día sentirás sobreexcitación y te costará conciliar el sueño. Necesitas más actividades mentales y evitar la tendencia de irte por las nubes.