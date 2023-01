El horóscopo de hoy martes, con la Luna en Piscis, favorable para Cáncer

ARIES (21 marzo - 20 abril)

Tu capacidad para el mando saldrá hoy a la luz con toda claridad. Podrás hacer gala de tu facilidad para manejar situaciones complicadas y ser persuasivo sin resultar algo parecido a un dictador. Te llegarán beneficios concretos.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Te sentirás orgulloso de lo que has hecho hasta ahora, de tu aportación en un proyecto determinado, aunque seas consciente de que no has sido reconocido suficientemente. Es el momento de ganar experiencia y reclamar lo tuyo en breve.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Tu principal fuente de preocupación sigue siendo el dinero, tenderás a buscar la estabilidad económica con una reducción de los gastos superfluos, aunque la llegada de nuevos ingresos te será muy útil en tu empeño.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Tomarás una noción espiritual de las cosas y le darás más importancia a ciertas cosas que no solías tomar en cuenta. En este estado conocerás facetas de la gente y de las personas que no te esperabas y que se transformará en conocimiento para ti. Te encuentras bien de salud.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Puede que hoy te levantes con el pie izquierdo, y se acentuará tu mal carácter ante las injusticias o los errores que sufras. Tendrás que hacer un esfuerzo de compresión para no salir discutiendo a las primeras de cambio.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

El tema esotérico va a adquirir progresivamente importancia en tu vida, préstale atención. Tus amigos te van a hacer un buen regalo y tu pareja te esperará con ansia, parece que hoy todo el mundo necesita verte. Cuidado con las caídas y trata de no desplazarte en automóvil.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Las noticias sobre la familia te harán sentirte mucho mejor y más optimista. Mejorarán tus condiciones económicas y sentimentales, aunque en el terreno laboral tendrás que afrontar complicaciones al inicio de la semana.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

No debes tomar en cuenta las promesas excesivamente ambiciosas, será mejor que te busques la vida por tu cuenta y ganarás más. La expansión de tus aspiraciones puede verse impulsada por la cantidad de energía que acumulas en tu interior.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Los Sagitario os mostraréis coquetos en el día de hoy. Os arreglaréis demasiado y os apetecerá vestir de gala. El resultado será un éxito pasmoso en el amor. Por otra parte, hoy tendrás ganas de averiguar la causa de todo lo que te pasa y bucearás en tu interior para conseguirlo.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Aumentan relaciones personales en estos días festivos y te llega en un buen momento; tus capacidades sociales estarán muy potenciadas. Aprovecha para revisar tus sentimientos y las expectativas que forjan tus relaciones.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Llega el momento de dedicarte en serio a cuidar de tu salud, ahora que gozas de cierta estabilidad. Tu forma física tendrá que pasar al primer plano de tus preocupaciones, y seguro que, para empezar, no te vendría mal una dieta sana, sin grasas ni calorías suplementarias.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

Una aventura tentadora te trae de cabeza. No sabes qué hacer, tienes remordimientos. Recuerda lo que se dice: la mejor forma de superar la tentación es cayendo en ella. No habrá compromiso serio, pero tampoco te apetecen. Grandes deseos de disfrutar de la vida.