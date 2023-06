Si los negocios o el trabajo no marchan como debieran, pon más ánimos y no te dejes arrastrar por las circunstancias adversas. Guarda fuerzas este fin de semana y muéstrate dispuesto superar obstáculos que te puedan aparecer.

Procura no hacer grandes gastos que podrían perjudicar seriamente en tu economía, ahora es el momento de pensar en ello. Tienes posibilidades de vivir intensamente una relación que podría ser importante en el futuro, pero no lo conseguirás con regalos.

La intimidad con tu pareja es importante, pero no lo único. Encontrarás placer en cosas sencilla, sin demasiada importancia. Un imprevisto familiar puede alterar tus planes, pero no tendrá mucha importancia, dedícale exclusivamente el tiempo que requiere.

Las gestiones que ahora comienzan serán de gran apoyo para una que has iniciado hace poco y en la que conseguirás tus primeros éxitos. Puedes empezar a buscar soluciones a tus problemas de dinero.

Los asuntos económicos no van a preocuparte en este día, y tan sólo emplearás unos minutos en cerrar el presupuesto del mes. Sin alteraciones tampoco en el campo amoroso, en el que lo más destacado puede ser una sorpresa para un futuro inmediato.

No te lances hoy al vacío sin protección. No confíes en que Mercurio está dándote cobijo porque no es así, aunque tú te sientas arropado. Esa sensación viene de una persona que tienes muy cerca y que hace de filtro a tu alrededor.