El Día Mundial de la Menopausia visibiliza los desafíos de salud que enfrentan millones de mujeres

Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, una fecha que busca concienciar sobre una etapa natural pero frecuentemente subestimada en la vida de las mujeres. La menopausia marca el fin de los ciclos menstruales y suele aparecer entre los 45 y 55 años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 26% de las mujeres en el mundo ya supera los 50 años, y aunque la esperanza de vida se ha extendido, muchas pasan hasta una cuarta parte de su vida enfrentando enfermedades crónicas o limitaciones físicas.

​​​Esta transición biológica trae consigo cambios hormonales profundos que pueden afectar el sistema cardiovascular, la masa ósea y el bienestar emocional. Según la OMS, el descenso de estrógenos aumenta la acumulación de grasa abdominal, altera los niveles de colesterol y eleva el riesgo de diabetes e infarto, principales causas de muerte en mujeres. Además, la pérdida de masa ósea acelera el riesgo de fracturas, y por ello recomienda mantener controles ginecológicos y mamográficos activos.