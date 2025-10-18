El Día Mundial de la Menopausia visibiliza los desafíos de salud que enfrentan millones de mujeres

Cada <b>18 de octubre se conmemora el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/como-cambia-la-menopausia-la-vida-sexual-de-las-mujeres-y-que-hacer-para-mantener-el-placer-HE9170191 target=_blank>Día Mundial de la Menopausia</a>, una fecha que busca concienciar sobre una etapa natural</b> pero frecuentemente subestimada en la vida de las mujeres. La menopausia marca<b></b><b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/busqueda-planeta-tierra-30-anos-FK10296434 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b>