18 oct 2025 , 18:04

El Día Mundial de la Menopausia visibiliza los desafíos de salud que enfrentan millones de mujeres

Expertos advierten sobre los riesgos cardiovasculares, óseos y metabólicos asociados a esta etapa, y destacan la importancia de hábitos saludables para una mejor calidad de vida.

   
    Mujer en edad de menopausia. ( Foto: Internet. )
Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, una fecha que busca concienciar sobre una etapa natural pero frecuentemente subestimada en la vida de las mujeres. La menopausia marca el fin de los ciclos menstruales y suele aparecer entre los 45 y 55 años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 26% de las mujeres en el mundo ya supera los 50 años, y aunque la esperanza de vida se ha extendido, muchas pasan hasta una cuarta parte de su vida enfrentando enfermedades crónicas o limitaciones físicas.

​​​Esta transición biológica trae consigo cambios hormonales profundos que pueden afectar el sistema cardiovascular, la masa ósea y el bienestar emocional. Según la OMS, el descenso de estrógenos aumenta la acumulación de grasa abdominal, altera los niveles de colesterol y eleva el riesgo de diabetes e infarto, principales causas de muerte en mujeres. Además, la pérdida de masa ósea acelera el riesgo de fracturas, y por ello recomienda mantener controles ginecológicos y mamográficos activos.

¿Cómo reducir las consecuencias?

En la misma línea, el endocrinólogo y neuroendocrinólogo Andrea Genazzani subraya que el sobrepeso, la obesidad y los problemas cardiovasculares se combinan con la fragilidad ósea y los desequilibrios emocionales, configurando un cuadro complejo en la mediana edad femenina. Estos factores, señala, no solo reducen la expectativa de vida, sino que también deterioran la salud mental y física si no se abordan a tiempo.

La evidencia científica coincide en que la prevención es clave. Mantener una rutina de ejercicio regular, entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica y fuerza, adoptar una alimentación de estilo mediterráneo, descansar adecuadamente, manejar el estrés y evitar el tabaco y el alcohol son las principales estrategias recomendadas.

Además de la alimentación equilibrada y el ejercicio regular, los especialistas destacan otras medidas. Entre ellas, se incluyen la terapia hormonal bajo supervisión médica, la suplementación de calcio y vitamina D para fortalecer los huesos, y la práctica de actividades que favorezcan el bienestar mental, como la meditación, el yoga o la terapia psicológica.

