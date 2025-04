Suzan tiene alrededor de 45 años y vive en Vancouver, Canadá. Está pasando por la perimenopausia y comenta: "El sexo se volvió demasiado doloroso. Todavía tengo deseo sexual, pero el dolor me desanima. No estaba segura de qué estaba pasando y, para ser honesta, me llevó un tiempo contárselo a mi médico".