19 sep 2025 , 10:26

Detectan el primer ave híbrida creada por el cambio climático en Texas

El hallazgo confirma que la alteración de los ecosistemas expande las zonas de distribución de especies antes aisladas.

   
    Un raro pájaro híbrido identificado en Texas (panel central) es el resultado del apareamiento entre un arrendajo azul macho (izquierda) y una arrendajo verde hembra (derecha).( UT AUSTIN - Europa Press )
Biólogos de la Universidad de Texas en Austin informaron del que podría ser uno de los primeros ejemplos de un animal híbrido surgido como consecuencia de los recientes cambios en los patrones climáticos.

Se trata de un ave nacida del apareamiento entre un arrendajo verde, originario de un clima tropical, y un arrendajo azul, propio de un ambiente templado. Ambas especies estaban separadas por 7 millones de años de evolución y hasta hace unas décadas sus áreas de distribución no se superponían.

“Creemos que es el primer vertebrado observado que se hibrida como resultado de la expansión de las áreas de distribución de dos especies debido, al menos en parte, al cambio climático”, explicó Brian Stokes, estudiante de posgrado en ecología y primer autor del estudio publicado en la revista Ecology and Evolution.

En la década de 1950, los arrendajos verdes habitaban desde México hasta el sur de Texas, mientras que los arrendajos azules se encontraban en el este de Estados Unidos y llegaban solo hasta Houston. Sin embargo, con el paso de los años ambos se expandieron, los verdes hacia el norte y los azules hacia el oeste, hasta encontrarse en la zona de San Antonio.

El ave híbrida fue detectada por Stokes tras la publicación de una fotografía en redes sociales. Luego de varios intentos, logró capturarla con una red de niebla, tomar una muestra de sangre y liberarla. Los análisis confirmaron que era un macho nacido de una madre arrendajo verde y un padre arrendajo azul.

Curiosamente, el ejemplar desapareció durante unos años y volvió a ser visto en 2025 en el mismo jardín donde fue reportado por primera vez. “Si hubiera caído dos casas más abajo, probablemente nunca se habría reportado en ningún lugar”, comentó Stokes.

Aunque no se le ha asignado un nombre, este hallazgo recuerda a otros híbridos conocidos como:

  • El oso Glolar: Una mezcla entre un oso polar con grizzly
  • El Coywolf: Mezcla entre coyote con lobo
  • El Narluga: Mezcla de Narval con Beluga

    • Los investigadores sostienen que la hibridación podría ser mucho más frecuente de lo que se cree, pero que en la mayoría de casos pasa desapercibida por la separación geográfica de las especies.

