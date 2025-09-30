Desnudez paradójica: ¿Por qué algunas personas se quitan la ropa justo antes de morir congeladas?

La desnudez paradójica es un comportamiento desconcertante que se presenta en casos de muerte por hipotermia severa, donde la víctima se quita la ropa a pesar de las temperaturas gélidas. Este acto, contrario al sentido común, se estima que ocurre en un porcentaje significativo de fallecimientos por frío extremo. Un ejemplo reciente es el caso de una mujer ucraniana en Ourense (España), hallada semidesnuda y con síntomas que apuntaban a una muerte accidental por hipotermia, lo que ilustra cómo este fenómeno puede confundir incluso a los equipos de rescate e investigación.

El fenómeno se debe a que la hipotermia afecta directamente al hipotálamo, la parte del cerebro que actúa como el termostato del cuerpo. Cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 30 o 32 grados centígrados, la persona pierde el último de sus mecanismos de defensa contra el frío: la vasoconstricción. Inicialmente, los vasos sanguíneos se contraen para concentrar el calor en los órganos vitales, pero al fallar este mecanismo en las etapas finales, ocurre lo contrario: los vasos de la piel se dilatan.

Esta vasodilatación terminal provoca que la sangre, que está relativamente más caliente en el núcleo del cuerpo, fluya de manera brusca hacia las extremidades y la superficie de la piel, la cual está congelada. Este súbito flujo sanguíneo genera una intensa y engañosa sensación de calor o ardor bajo la piel. La víctima, ya desorientada y confundida por el descenso del nivel neurológico, interpreta esta sensación como un sofoco insoportable.

Leer más: El bebé exitoso del meme cumple 19 años

El instinto primario de aliviar ese calor irreal impulsa a la persona a desnudarse o quitarse las capas de ropa que la protegían. El acto de deshacerse de gorros, guantes, zapatos y abrigos es, de hecho, uno de los últimos actos conscientes del cuerpo moribundo, y es un factor desconcertante en tragedias históricas como el famoso incidente del paso Diátlov en los Montes Urales.

La consecuencia de esta conducta paradójica es devastadora. Al quitarse la ropa, la víctima acelera drásticamente la pérdida de calor corporal, empeorando la hipotermia de manera crítica. Este comportamiento, combinado con la desorientación y la confusión mental que induce la hipotermia severa, hace que las posibilidades de supervivencia sean extremadamente reducidas.

La desnudez paradójica es el resultado de un fallo del termostato corporal que se suma al desajuste neurológico. Aunque no está claro por qué ocurre a algunas personas sí y a otras no, los expertos confirman que es un signo de hipotermia extrema, llevando a la persona a realizar un acto autodestructivo en un intento desesperado por aliviar una sensación que el cerebro, al fallar, interpreta de manera errónea.

También te puede interesar: Conoce las mejores aerolíneas del mundo del 2025