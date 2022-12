Cuáles son los 5 signos más celosos del zodiaco

En el amor, la amistad y el trabajo, ciertos signos luchan con la envidia en el día a día. Entonces, en astrología, ¿quién es más probable que pierda la calma? Te guiaremos a través de todo lo que necesitas saber.

Lea: Los 4 signos más sexys del zodiaco

En general, los signos de agua son más celosos que los demás elementos del zodíaco, pero dependiendo de la carta natal de una persona, puede ser más o menos celosa que la persona promedio de su signo; aún así, la astrología puede proporcionar un gran punto de partida.

Algunos signos son celosos (pero no vengativos ni manipuladores), mientras que otros tienden a causar problemas cuando sienten envidia.

ESCORPIO

Escorpio es el signo más celoso y manipulador del zodíaco. Escorpio anhela poder y pasión, por lo que si alguien tiene más habilidades que ellos, Escorpio se sentirá amenazado.

Si su pareja mira a otros, Escorpio sentirá que ha perdido profundidad en su relación. Cuando un Escorpio se pone celoso, por lo general no se trata de "superarlo"; es más probable que se desquiten.

Lea: Conoce la personalidad de tu perro según su signo zodiacal

Si estás saliendo con este signo de agua, mantén el nombre de tu ex fuera de tu boca. ¡Escorpio no podrá manejar su envidia! Si trabajas con un Escorpio, mantenlo como un amigo, no como un enemigo. Deja en claro que sus victorias también son de ellos y evitará sus celos. Un Escorpio celoso podría hacerte daño, pero es más probable que combatan el fuego con fuego. Si un Escorpio está jugando, trata de vencerlo.

CÁNCER

A este signo ultrasensible, un ligero desaire puede provocarle envidias mayores. Cáncer se ve a sí mismo como el mejor compañero y amigo que una persona podría desear. Están realmente dedicados a las personas cercanas. Entonces, cuando recurres a otra persona en busca de amor y apoyo, Cáncer lo tomará como algo personal y comenzarán a pensar demasiado.

Tenga cuidado con sus palabras para mantener la calma de Cáncer. Llama a alguien "un gran oyente" y Cáncer puede escuchar "un mucho mejor oyente que tú". Afortunadamente, las disculpas funcionan bien con este signo de agua. Si Cáncer está celoso, diles que lo sientes. Luego, endulza el trato con uno o dos cumplidos. Es probable que el cáncer sea pasivo-agresivo cuando está sufriendo; si se queda callado, pregúntele directamente qué es lo que le molesta.

LEO

A Leo le gusta ser el número uno: si alguien ocupa el primer lugar, lo seguirán los celos. Este signo de fuego espera estar en el centro de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el amor, las amistades e incluso el trabajo, Leo trata de ser adorado y ser el centro de atención. Cuando alguien más les robe el protagonismo, el monstruo asomará la cabeza con seguridad. ¡Esto definitivamente los convierte en uno de los signos más celosos del zodíaco!

Si Leo se siente celoso, tomará represalias, pero simplemente intentando volver a centrarse en sí mismo. Si Leo habla de sí mismo y exige atención (más de lo habitual), entonces es una señal de que se siente celoso. Aunque este es uno de los signos más envidiosos, es poco probable que Leo esté enojado o sea vengativo, así que espera a que pasen sus celos.

VIRGO

Virgo es autocrítico, por lo que si alguien los supera, lo resentirán. Para este signo de Tierra, la vida se trata de convertirse en la mejor versión de uno mismo. Si un Virgo ve a alguien más con cualidades o logros por los que se está esforzando, definitivamente se sentirá celoso. En el trabajo y en la vida en general, Virgo es definitivamente uno de los signos más envidiosos del zodíaco.

Los virgos pueden ser un poco duros a veces: si se sienten celosos, pueden terminar diciendo algo que no quieren decir. No puedes evitar la envidia de Virgo, a menos que finjas que eres malo en todo, pero la mayoría de las veces, se calman solos de todos modos. Por otro lado, un Virgo enamorado rara vez se pone celoso. Es más probable que se alejen de una pareja desagradecida que que se irriten.

ARIES

Aries es exaltado e impulsivo, por lo que en segundos, su envidia puede aumentar. Este signo de fuego se enoja rápidamente y es muy competitivo: si siente que alguien está amenazando su relación, su trabajo o sus amistades, definitivamente podría sentir un gran estallido de celos. Pero el temperamento de Aries no siempre dura mucho, por lo que es probable que se enfríe con la misma rapidez.

Si Aries está celoso, te dirá exactamente cómo se siente (e incluso puede usar una o dos palabras de elección) para que nunca tengas que adivinar. Afortunadamente, un Aries enojado suele ser bastante fácil de calmar. Solo dales espacio, discúlpate y explícate. ¡Todo será perdonado!

Poner a Aries celoso en el amor hará una de 2 cosas. Los inspirará a esforzarse más en su relación o hará que quieran irse.