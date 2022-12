Los 4 signos más sexys del zodiaco

Acuario

Este signo del zodiaco suele ser algo solitario por naturaleza, por lo que le cuesta mostrar su lado sexy y abrirse. No obstante este misticismo que lo caracteriza lo hace muy atractivo o atractiva para muchas personas, así que sin darse cuenta emana mucha sensualidad.

Por otro lado, suelen ser bastante tímidos en las relaciones y en la cama pero una vez que entran en confianza, nadie los para.

Capricornio

Este signo es extremadamente selectivo con sus parejas y se hace mucho del rogar o desear, por esta razón no destaca en el terreno sexual. Sin embargo, muy pocos pasan la lista de sus exigencias.

Tauro

Los y las Tauro son sexys por naturaleza pues es un signo del zodiaco que está regido por nada mas y nada menos que el planeta Venus. No obstante, suele ser muy testarudo y a veces no le gusta mostrar su lado sensual simplemente porque no tiene ganas, pero cuando se lo propone, puede sorprender a más de uno.

Virgo

Este signo suele ser bastante perfeccionista y eso incluye el cuidado de su imagen, de sus relaciones y sus comportamientos incluso a la hora de tener sexo, características que lo hacen simplemente irresistible para determinadas personas. Además tienen un tacto tierno que a veces resulta encantador.