Curiosidades
03 dic 2025 , 18:48

¿Es correcto decir subir arriba y bajar abajo?

La Real Academia Española aclara esta duda y confirma que es correcto utilizar expresiones como subir arriba y bajar abajo.

   
  • ¿Es correcto decir subir arriba y bajar abajo?
    Diccionario de la Lengua Española( RAE )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Para la RAE se considera válido hablar con construcciones como subir arriba, bajar abajo, entrar dentro o salir fuera, aunque pueden resultar redundantes, la información que aportan los adverbios suele ser necesaria, por lo que en el contexto adecuado se pueden considerar construcciones válidas: Cuando subas arriba, llévate la almohada.

Lea: El Salvador: Bukele prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas

Los pleonasmos expresivos como subir arriba refuerzan el significado del habla cotidiana

La institución explicó que estas formas se conocen como pleonasmos expresivos que significa emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo y funcionan como refuerzos de significado dentro del habla cotidiana.

Los verbos subir y bajar ya indican una dirección y tener la repetición no se invalida la construcción del sentido. Su uso puede aportar énfasis o claridad según el contexto comunicativo que se desea dar.

Lea: ¿Jajaja está mal escrito? La RAE aclara cómo reírse correctamente por chat

La Academia también señala que, en textos formales o en situaciones donde se busca precisión, lo recomendable es emplear únicamente el verbo. A pesar de esto resalta que estas expresiones forman parte del uso natural de la lengua y no deben considerarse errores.

Con esta aclaración, se responde a las dudas frecuentes sobre si es apropiado corregir a personas que hablan de esta manera, ya que, continúan siendo de uso común en distintas regiones del mundo hispanohablante.

Lea: La RAE revisa su Gramática panhispánica con mayor detalle, enfoque didáctico y atención a los dialectos

Temas
hablar español
RAE
expresiones
palabras
confirmados
Mundo
Noticias
Recomendadas