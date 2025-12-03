¿Es correcto decir subir arriba y bajar abajo?

La institución explicó que estas formas se conocen como <b>pleonasmos expresivos</b> que significa emplear en la oración <b>uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido</b> completo y funcionan como<b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/jajaja-esta-mal-escrito-la-rae-aclara-como-reirse-correctamente-por-chat-XF9700563></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/la-rae-presenta-nueva-gramatica-panhispanica-CJ9496325></a>