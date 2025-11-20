Contar con los dedos ayuda a los niños a lograr mejores habilidades

El desarrollo lógico matemático de los niños empieza a temprana edad, a sus cuatro años utilizan los dedos para contar, a partir de los seis años pueden realizar sumas simples, sin embargo cuando no lo hacen es probable que esta habilidad se retrasen esta actividad un par de años. Lea más: ¿Funko dejará de producir sus coleccionables? Según una investigación de la Universidad de Lausana en Suiza, publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología en Developmental Psychology, "Contar con los dedos no es solo una herramienta para el éxito inmediato en los niños pequeños, sino una forma de apoyar el desarrollo de habilidades aritméticas abstractas avanzadas", reflexiona la autora principal, Catherine Thevenot.

¿Cómo influye contar con los dedos en la infancia?

Contar con los dedos es ampliamente utilizado por los niños pequeños como una estrategia para resolver problemas matemáticos. Sin embargo, muchos maestros de primaria esperan que los niños dejen de contar con los dedos a una edad muy temprana. Un estudio francés encontró que el 30 % de los maestros de primer grado lo ven como una señal de que un niño tiene dificultades para comprender los conceptos numéricos. Investigaciones anteriores generalmente solo evaluaban a los niños en un momento dado y encontraban que los niños que usan sus dedos para contar tienen un mejor desempeño en aritmética que los que no los usan, hasta aproximadamente los siete años. Sin embargo, después de esta edad, la relación se invierte y los niños que no usan sus dedos tienen un mejor desempeño que los que sí los usan.

¿Qué dice el estudio sobre este comportamiento?

"Nuestro estudio tuvo como objetivo aclarar esta distinción y comprender mejor lo que el uso de los dedos, o su ausencia, revela realmente sobre el desarrollo aritmético de los niños", aporta Thevenot. Para ello, ella y su compañera, la doctora Marie Krenger, siguieron a 211 niños suizos de entre cuatro años y medio y siete años y medio para evaluar cómo cambiaban sus estrategias de conteo con los dedos a lo largo del tiempo y su relación con la habilidad matemática. Dos veces al año, las investigadoras les pedían a los niños que resolvieran hasta tres series de problemas de suma de dificultad creciente: sumar dos dígitos. En cada prueba, las investigadoras solo pasaban al siguiente nivel de dificultad si el niño había resuelto correctamente el 80 % de la serie anterior. Los investigadores documentaron en vídeo a los niños y observaron si usaban los dedos durante las tareas de suma. En general, descubrieron que el conteo con los dedos alcanzaba su punto máximo alrededor de los cinco años y medio a seis años. Hasta los cinco años, más niños sumaban sin usar los dedos que con ellos. Sin embargo, a los años años y medio, el 92 % de los niños había usado los dedos durante al menos un punto de prueba. A los siete años y medio, el 43 % de los niños eran excontadores con los dedos, mientras que el 50 % eran contadores con los dedos actuales y solo el 7 % nunca había contado con los dedos. "Esta investigación apoya el fomento del uso de los dedos en la aritmética en los niños sin temor a que se queden estancados en estrategias limitadas".

Resultados del estudio