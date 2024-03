¿Es posible tener un perro en un departamento? La respuesta es un rotundo ¡sí! Aunque no todas las razas son ideales para espacios pequeños, hay muchas opciones que se adaptarán perfectamente a tu estilo de vida .

Como se mencionó más arriba, no todas las razas de perros son iguales, ya que algunas necesitan grandes espacios para correr y jugar, y requieren de atenciones y cuidados más específicos que se pueden ver restringidos por el espacio.

Por otro lado, el Pomerania es una opción aún más pequeña , ideal para espacios compactos. Aunque no necesitan tanto ejercicio como otras razas, disfrutan de paseos diarios y juegos en casa.

Otras razas de perros que puedes considerar como compañía en tu departamento incluyen a especímenes como el Bichón frisé, Cavalier King Charles Spaniel, Maltes y el Shih Tzu.

Así mismo, hay otras razas que no son ideales para habitar en un departamento, bien sea por su tamaño, temperamento o requerimientos de actividad física y espacio, necesidades que no podrían ser satisfechas en un pequeño espacio. Dentro del grupo de los no aptos, destacan los Jack Russell, Labradores y los Golden Retriever.

Así mismo, si habitas en un departamento pequeño y quieres adoptar un compañero canino, es importante que te tomes tu tiempo de meditar y considerar las siguientes variables: