Quito: un video captó cómo una banda ingresó a un edificio para robar en La Florida

Eran las 12:00 del viernes 23 de febrero de 2024. Los delincuentes circulaban por la avenida De la Prensa y, a la altura de La Florida, en el norte de Quito, forzaron las seguridades de un edificio para robar.

Un hombre y una mujer hicieron el trabajo de avanzada. Luego se suma otro individuo y, en menos de cuatro minutos, se llevaron un televisor, una bicicleta y varias pertenencias. “Estruchan las casas al ver que no hay gente. Se aprovechan de que la gente no está en dos domicilios para robar”, dijo Vicente Taipe, morador de La Florida.

Según la Policía Nacional, en dos semanas, los implicados han ejecutado dos robos bajo la misma modalidad en el sector. Dicen que ya los tienen identificados. “Tenemos la información de que se hospedan en un hospital cercano. Roban en locales cuyas seguridades son débiles”, contó Dani Andrango de la Policía Nacional.

Los vecinos afirman que el sector es inseguro y que a partir de las 19:00 ya no pueden salir de sus viviendas. Al morador Wilson Tapia, por ejemplo, casi le roban. "Iba a sacar dinero del cajero y el guardia me alertó que dos ladrones me iban a robar".

Piden más control de las autoridades. Afirman que ya no pueden descuidar las viviendas porque los delincuentes están al acecho en todo momento.

