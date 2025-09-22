Chatbots religiosos ofrecen consuelo y apoyo emocional, pero también generan críticas

Los chatbots se han convertido en una herramienta popular entre las personas por la facilidad con la que se puede acceder a ellos y por sus funciones, las cuales son utilizadas como consuelo o apoyo emocional en momentos difíciles de la vida. Así, los chatbots de interés religioso se han popularizado, ya que, más allá de citar pasajes bíblicos, algunos incluso se hacen pasar por Dios o Jesús, brindando apoyo espiritual a los usuarios.

Las aplicaciones que ofrecen esta conversación, compañía o escucha pueden incluso causar dependencia, ya que su algoritmo está programado para ofrecer respuestas que el usuario espera y desea escuchar, generando una sensación de satisfacción que, en algunos casos, puede derivar en adicción o dependencia emocional.

La mayoría de estas aplicaciones fueron creadas por iglesias cuyo interés es crecer en una época en la que ha disminuido el número de fieles religiosos, convirtiéndose en una herramienta para ganar nuevos seguidores.

Algunas de estas aplicaciones son Bible Chat o Virtual Jesus, las cuales, en 2024, sumaron miles de descargas en tiendas de aplicaciones como Play Store (para Android) y App Store (para dispositivos Apple). En ese año, estas aplicaciones incluso superaron en descargas a plataformas como Netflix, TikTok o Instagram, con más de 30 millones de descargas.

Pero tenga cuidado, la ayuda espiritual no debe ser buscada mediante una aplicación o con la inteligencia artificial, es necesario orientarse en personas e instituciones religiosas para encontrar resultados más acertados.

