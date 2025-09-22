Chatbots religiosos ofrecen consuelo y apoyo emocional, pero también generan críticas

Los chatbots se han convertido en una<b> herramienta popular </b>entre las personas por la facilidad con la que se puede acceder a ellos y por sus funciones, las cuales<b> son utilizadas como consuelo o apoyo</b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/canonizacion-carlo-acutis-pier-giorgio-MG10070927 target=_blank></a><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/detectan-el-primer-ave-hibrida-HE10141655></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/tragedia-oceano-orca-cria-sin-vida-KE10149829 target=_blank></a></b>