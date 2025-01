La Casa de la Moneda británica lanza una moneda en homenaje a George Orwell

La Casa de la Moneda británica, anunció el lanzamiento de una moneda de dos libras esterlinas para rendir homenaje a George Orwell, autor de la emblemática novela 1984.

La moneda, que se lanzará este 15 de enero, en conmemoración a 75º aniversario de la muerte del escritor. Un tributo a su lucha contra el autoritarismo, la vigilancia y la manipulación.

El diseño de la moneda presenta un ojo que en realidad es una lente de cámara, acompañado de la famosa inscripción de 1984, Big Brother is watching you (Gran Hermano te observa). En el borde de la moneda se lee otra cita de la obra There was truth and there was untruth (Había verdad y había mentira).

El artista encargado del diseño, Henry Gray, explicó que la inspiración para la pieza provino del tema central de 1984, que se refiere a la vigilancia constante en una sociedad totalitaria.