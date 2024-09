¿Cómo saber si alguien miente? señales visibles que lo delatan

Detectar mentiras puede ser un desafío, pero observar ciertos gestos y señales no verbales puede ofrecer pistas valiosas. Las mentiras, definidas como la contradicción de la verdad, pueden tener múltiples motivaciones, desde proteger a alguien hasta obtener beneficios personales. Sin embargo, identificar una mentira no siempre es sencillo. Expertos en comunicación no verbal sugieren que los gestos y movimientos pueden ser indicativos de deshonestidad.

Axel Persello, ingeniero industrial y director educativo de Comunicación No Verbal en el Instituto Americano de Formación e Investigación (IAFI), explicó en una entrevista para Infobae que “la comunicación no verbal puede dar indicios, pero no certezas”. Persello destaca que, aunque no se puede confirmar una mentira con absoluta seguridad, ciertos comportamientos pueden despertar sospechas.

Entre los comportamientos que delatan las mentiras están: