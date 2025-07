La figura fue presentada por primera vez en The Conjuring en el año 2013, basada en uno de los casos más conocidos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren . Su presencia fue tan escalofriante que inspiró su propio filme, Annabelle en 2014, y una saga posterior.

Según la New England Society for Psychic Research (NESPR), fundada por los Warren en 1952, la muñeca fue entregada como regalo de cumpleaños en 1970 a una enfermera llamada Donna y desde entonces, comenzaron a ocurrir sucesos inquietantes, ya que la muñeca cambiaba de posición, aparecía en diferentes habitaciones, y las chicas comenzaron a encontrar mensajes escritos en pergamino que decían Ayúdenme, papel que no tenían en su casa.

El miedo aumentó cuando un amigo, tras dormir en el sofá, despertó con la sensación de estar siendo estrangulado y al levantarse, tenía arañazos en el cuerpo, y la muñeca lo observaba fijamente. Incluso llegó a parecer que Annabelle sangraba en un momento.

Donna y su compañera Angie buscaron ayuda espiritual y una médium les dijo que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, fallecida a los 7 años, habitaba la muñeca. La joven había muerto en el terreno antes de que se construyera el edificio. Por compasión, las chicas le dieron permiso para quedarse con ellas.

Pero esto solo empeoró la situación, y el padre Cooke, sacerdote involucrado en el caso, pidió ayuda a los Warren. Ellos concluyeron que no era el espíritu de una niña, sino una entidad inhumana que buscaba poseer a las jóvenes, y de haber continuado el fenómeno, aseguraron, podría haber terminado en posesión completa o incluso la muerte de alguna de ellas.

