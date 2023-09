Este nuevo sencillo El Jefe tuvo más acogida a raíz de que se hizo saber que Piqué no le había pagado la indemnización a su exempleada. La razón por la que Shakira se motivó a hacer esta canción específicamente fue para dar una crítica social sobre las grandes diferencias salariales y el mal trato que algunos jefes dan a sus empleados.

Este es el caso de tres albañiles que subieron un video en redes sociales dedicándole a su jefe la canción El Jefe, valga la redundancia, para que les suba de sueldo.



Ellos habían utilizado la parte "Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes-Benz, me tiene de recluta, el muy hijo de p...".



E jefe no tomó esto como una acción graciosa, sino como un insulto y por eso decidió despedir a los implicados.