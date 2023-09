(VIDEO) La inteligencia artificial hizo que Piqué pida perdón a Shakira

Gerald Piqué nuevamente es tendencia, pero no por un video real , sino por uno creado con inteligencia artificial en el que pide perdón a Shakira, su expareja.

“Qué tal amigos. Eh, hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte Shak perdón. Te amo Shakira, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor perdóname”, dice el video de Gerard Piqué creado con inteligencia artificial.

El video publicado hace unos días ya cuenta con 123 mil reproducciones, 703 comentarios y 2726 me gusta.

Seguidores de Tanya Charry no tardaron en reaccionar al video y mencionar que “Dios la libro del mal a Shakira... Nada pasa por casualidad”. Mientras que para otros internautas esta es una broma de mal gusto que hizo que la periodista sea cuestionada por el uso de esta herramienta de inteligencia artificial.

“Un chiste de muy mal gusto y más viniendo de una compatriota y una periodista con tanto respeto”, enfatizan los usuarios de Instagram.