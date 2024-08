La crianza de los niños es una montaña rusa, tiene sus momentos buenos, sus escenas malas, y sus instantes retadores. Sin embargo, las relaciones de marido y mujer pueden tener, casi, la misma fórmula, o incluso una más compleja.

Una investigación del medio norteamericano Today en el que más de 7 000 madres estadounidenses participaron arrojó resultados con respecto a esta temática, y es que el 46% de ellas expuso que los hombres son los verdaderos retos del hogar.

Los asistentes de tal encuesta confirmaron que sus parejas suelen ser los personajes principales cuando se trata de lidiar con dolores de cabeza, más que los menores. De hecho, una de cada cinco subrayó que no recibe ayuda de su marido para cuidar de la familia, lo que genera el doble de trabajo que podrían provocar los niños.

Paul Dolan, maestro de la Ciencia del Comportamiento en la London School of Economics contó en una conferencia que los factores que suelen medirse para ver hasta dónde ha llegado nuestro éxito son contraer matrimonio y tener una familia, aunque estos no se relacionen estrictamente con la felicidad, explicó The Guardian.