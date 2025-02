Recomendaciones para ver la gran alineación planetaria desde Ecuador este 28 de febrero

La alineación planetaria se refiere a la disposición de varios planetas en una línea imaginaria en el cielo nocturno. Esto ocurre cuando los planetas se encuentran en una posición específica en sus órbitas alrededor del Sol, de manera que parecen estar alineados desde la perspectiva de la Tierra.

La alineación planetaria no es un evento raro, sin embargo, la mayoría de estas alineaciones no son visibles a simple vista, ya que algunos planetas pueden estar demasiado cerca del Sol o en una posición que no permite su observación.

Es importante destacar que la alineación planetaria no tiene ningún efecto físico en la Tierra o en los planetas involucrados. Es simplemente un evento astronómico que ofrece una oportunidad única para observar y apreciar la belleza del universo.