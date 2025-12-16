Ciencia
Kshamenk la orca que estuvo en cautiverio por 33 años, murió

La orca que fue rescatada a temprana y puesta en cautiverio por 33 años, murió sin poder recorrer el mar en compañia de los de su misma especie.

   
    Kshamenk en su estanque, mundo marino, Argentina( RR SS )
El comunicado oficial en las redes sociales de Mundo Marino Argentina, dio a conocer con un video y dedicatoria que Kshamenk, la orca macho rescatada en 1992 y que estuvo en cautiverio, se despidió del que había sido su hogar por 33 años.

Con el mensaje "Es difícil describir el dolor que sentimos. Él era parte de nuestra familia. Nos enseñó mucho sobre el amor y sobre cómo podemos entendernos sin compartir el mismo lenguaje. Lo vamos a extrañar con el alma, porque dejó una huella imborrable en nuestras vidas y en la de todos los que lo conocieron." se despidieron en su dedicatoria.

El mamífero macho, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio, rodeado por su equipo veterinario y cuidadores, según informaron en las redes sociales del parque.

"Le hemos dado todo nuestro amor hasta lo último y tenemos la certeza de que lo que nos enseñó es un legado para la conservación de la fauna marina por la que seguiremos trabajando." expresaron.

La historia de la orca Kshamenk

Kshamenk fue una orca rescatada de un varamiento en febrero de 1992, en la Bahía de Samborombón, Provincia de Buenos Aires. Las autoridades y expertos concluyeron que no tenía posibilidades de sobrevivir en libertad, ya que su estilo de vida consiste sociedades altamente organizadas y matriarcales.

Por la situación crítica intentaron distintos procedimientos para poder reinsertarlo, pero todos fueron infructuosos porque Kshamenk estaba muy débil. La única alternativa para salvarlo era llevarlo a las instalaciones del parque para que pudiese recibir un tratamiento adecuado para su recuperación, según la fundación.

El proceso fue muy largo y complejo, pero lograron salvarlo. A partir de ese momento, la responsabilidad de cuidar de él recayó en elpersonal especializado del parque.

El tiempo de vida de una orca en libertad se estima de entre 50 a 90 años

Kshamenk vivió en una piscina de concreto, junto a otra orca que murió en el año 2000, durante su tiempo en el parque ofrecía shows acuáticos con sus cuidadores para el entretenimiento de las personas que los visitaban.

Sin embargo, activistas cuestionaron las condiciones en las que vivía y los daños que podía traer a su salud mental y física. El deterioro fue notable, pues se estima que las orcas en libertad pueden vivir entre 50 y 90 años, y Kshamenk murió a sus 37 años.

