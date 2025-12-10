Ciencia
Premios Nikon Comedy Wildlife Awards: ¿Quiénes son los ganadores 2025?

Los premios que se celebran desde el 2015, este año anunciaron sus ganadores con una serie de fotografías divertidas.

   
    Categoría aves( Warren Price )
Los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 han anunciado las fotografías ganadoras, destacando las tomas más humorísticas de la naturaleza de este año. Las imágenes finalistas provienen de distintas partes del mundo, ofreciendo una visión nueva de la fauna silvestre.

La ceremonia de premiación tuvo lugar el 9 de diciembre de 2025, seguida por una exposición gratuita de las imágenes finalistas en la OXO Gallery de Londres, del 10 al 14 de diciembre.

Entre las fotos premiadas aparecen un gorila en una postura que recuerda al karate, aves marinas interactuando de forma peculiar y ranas que parecen estar peleando en el agua. Pero más allá de la parte graciosa aparente, cada imagen narra una historia propia sobre actividades comunes de estos animales.

Las historias detrás de estas fotografías son diversas y auténticas, animales que muestran comportamientos inesperados, instantes de tensión, juego o cooperación capturados en su medio natural aportan testimonios visuales de la vida salvaje.

¿Quiénes son los ganadores?

- Mark Meth-Cohn, Fotografía High Five: un joven gorila captado en pleno salto en las montañas Virunga, imagen ganadora del premio mayor y de la categoría mamíferos.

- Grayson Bell, Foto de ranas luchando en la categoría Reptiles, Anfibios e Insectos” y premio Junior.

- Warren Price, Imagen de aves marinas en combate, premiada en la categoría aves.

- Jenny Stock, Foto ganadora en la categoría peces y otras especies acuáticas.

- Paula Rustemeier, Ganadora de la categoría para jóvenes fotógrafos menores de 25 años.

- Maggie Hoffman, Ganadora de la categoría del mejor portafolio en internet.

-Tatjana Epp, Ganadora en la categoría Nikon Video Clip.

