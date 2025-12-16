Ciencia
El eclipse solar llega a Google con una animación en su buscador

El evento cruzará tres continentes y permitirá más de seis minutos de totalidad en su punto máximo

   
    Imagen referencial de un eclipse solar.( Freepik )
El año 2027 anticipa uno de los eventos astronómicos más esperados por la comunidad científica e incluso por plataformas digitales como Google. Al escribir en el buscador las palabras “eclipse solar”, aparece una animación alusiva a este fenómeno.

Esto en referencia que el 2 de agosto de 202, se registrará un eclipse solar total que será visible a lo largo de una extensa franja del planeta.

El fenómeno atravesará territorios de Europa, África y Asia, además de los océanos Atlántico e Índico, convirtiéndose en uno de los eventos astronómicos más relevantes del siglo XXI.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone de manera precisa entre la Tierra y el Sol, cubriendo por completo el disco solar. Durante este intervalo, la luz solar disminuye de forma notable y el entorno adquiere un aspecto similar al amanecer o al anochecer.

Imágen referencial de la animación de Google, por el eclipse solar.
Imágen referencial de la animación de Google, por el eclipse solar. ( Captura de pantalla. )

Trayectoria del eclipse

La trayectoria de totalidad pasará por países como España, Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Yemen y Somalia.

Entre las ciudades que quedarán directamente bajo el eclipse se encuentran Cádiz, Tánger, Gibraltar, Bengasi, Luxor y Yeda, puntos desde los cuales se podrá observar el oscurecimiento total del Sol durante varios minutos.

¿Cuánto durará el eclipse?

De acuerdo con el calendario de eclipses y eventos astronómicos de la NASA, la máxima duración de la totalidad se registrará cerca de Luxor, en Egipto, donde el eclipse alcanzará los seis minutos y 22 segundos.

Esta extensión lo posiciona como el segundo eclipse solar total más largo del siglo XXI, solo superado por el ocurrido en 2009.

En los minutos de oscuridad, es posible observar estrellas y planetas en pleno día, así como el resplandor de la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, que se hace visible alrededor de la silueta lunar. Además, distintos registros señalan que algunas especies animales modifican su comportamiento ante el cambio repentino de luz.

Aunque los eclipses solares totales suelen durar apenas unos minutos, la prolongada duración del evento de 2027 permitirá a la comunidad científica realizar observaciones más detalladas. Este tiempo adicional facilitará el estudio de la corona solar y otros procesos asociados a la interacción entre el Sol, la Luna y la Tierra.

¿Este evento gastrónomico se verá en Ecuador?

El eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027 no será visible en su totalidad desde Ecuador, aunque podría observarse un eclipse parcial de baja intensidad.

