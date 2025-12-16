El eclipse solar llega a Google con una animación en su buscador

El año 2027 anticipa uno de los eventos astronómicos más esperados por la comunidad científica e incluso por plataformas digitales como Google. Al escribir en el buscador las palabras “eclipse solar”, aparece una animación alusiva a este fenómeno.

Esto en referencia que el 2 de agosto de 202, se registrará un eclipse solar total que será visible a lo largo de una extensa franja del planeta.

El fenómeno atravesará territorios de Europa, África y Asia, además de los océanos Atlántico e Índico, convirtiéndose en uno de los eventos astronómicos más relevantes del siglo XXI.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone de manera precisa entre la Tierra y el Sol, cubriendo por completo el disco solar. Durante este intervalo, la luz solar disminuye de forma notable y el entorno adquiere un aspecto similar al amanecer o al anochecer.