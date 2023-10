Los perros , aunque no lo creamos (o sepamos), tienen muchas habilidades relacionadas al intelecto , como aprender, pensar y resolver problemas. Pero a esto, se le suma que los perros poseen una memoria excepcional que les permite sobrevivir y adaptarse al ambiente en el que están, lo que les ayuda a recordar ubicaciones, direcciones, a reconocer a otros animales e incluso a personas.

Los perros poseen dos tipos de memoria: de corto y largo plazo. Según un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania, menciona que todos los animales tienen recuerdos a corto plazo, pero esta varía de un animal a otro. Específicamente los perros olvidan fácilmente una experiencia en unos dos a cinco minutos, lo que implica que un perro, de forma literal, vive del presente al no ser capaz de recordar hechos pasados que no sean importantes. Esto es la causa de que tu perro se emocione tanto cuando entras por la puerta, ya que incluso si estuviste con ellos hace unos diez minutos, ellos no lo recordarán.

La memoria de largo plazo por otra parte, esta relacionada a eventos mucho más significativos o importantes para el perro. Esta asocia imágenes, olores y ruidos a ciertas vivencias o recuerdos relevantes, como la ubicación de fuentes de comida, el sonido de las crías, e incluso, imágenes y recuerdos de su dueño.

Los perros recuerdan a sus dueños, especialmente cuando hay un vínculo emocional, manteniendo estas vivencias incluso cuando su dueño ya haya fallecido. Su memoria está relacionada con el olor de las personas, pero también son capaces de reconocer y guardar rostros que considere importantes. Los perros pueden sentir emociones básicas como felicidad, amor y miedo, pero su comprensión de lo que viven es bastante limitada.

Así, tu perro es capaz de recordarte por el resto de su vida, aún si tuviste buenas o malas experiencias con el, lo que nos revela la importancia de mantener una relación cordial y amistosa con nuestras mascotas.