12 dic 2025 , 14:42

La Agencia Espacial Europea capta al cometa 3I/Atlas brillando con rayos X

A pocos días del paso del cometa 3I/ Atlas cerca de la Tierra, astronomos han conseguido captarlo como nunca antes.

   
    La ESA capta al cometa interestelar 3I/Atlas brillando con rayos X( Agencia Espacial Europea )
Redacción

Europapress
El cometa interestelar 3I/Atlas fue observado durante 20 horas, por el observatorio espacial de rayos X XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea. Se lo pudo captar a una distancia aproximada de 282-285 millones de kilómetros de la nave.

XMM-Newton ha observado el cometa con su cámara European Photon Imaging Camera EPIC-pn, su cámara de rayos X más sensible, según ha informado la ESA.

La imagen captada muestra el cometa brillando con rayos X de baja energía: el azul marca el espacio vacío con muy pocos rayos X, mientras que el rojo resalta el brillo de rayos X del cometa.

Los astrónomos esperaban ver este brillo porque, cuando las moléculas de gas que emanan del cometa colisionan con el viento solar, producen rayos X.

Estos rayos X pueden provenir de la interacción del viento solar con gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, gases que telescopios como el Telescopio Espacial James Webb de la NASA, ESA, CSA y el SPHEREx de la NASA ya han detectado.

Sin embargo, son excepcionalmente sensibles a gases como el hidrógeno y el nitrógeno. Estos son prácticamente invisibles para los instrumentos ópticos y ultravioleta, como las cámaras del Telescopio Espacial Hubble de la NASA o el JUICE de la ESA.

Esto convierte las observaciones de rayos X en una herramienta poderosa. Permiten a los científicos detectar y estudiar gases que otros instrumentos no pueden detectar fácilmente.

Varios grupos de científicos creen que el primer objeto interestelar detectado, encontrado en 2017, puede haber estado hecho de hielo exótico como nitrógeno o hidrógeno.

Aunque 1I/'Oumuamua está demasiado lejos ahora, 3I/Atlas presenta una nueva oportunidad para estudiar un objeto interestelar, y las observaciones en rayos X complementarán otras observaciones para ayudar a los científicos a descubrir de qué está hecho.

