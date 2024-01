Un análisis de sangre con una precisión del 95 % permite diagnosticar el alzhéimer

Un reciente estudio publicado por la revista JAMA Neurology, en el que participaron investigadores del Hospital de Sant Pau (Barcelona), revela que un análisis de sangre podría diagnosticar la enfermedad de Alzheimer con una precisión de aproximadamente el 95 %.

La investigación, centrada en la búsqueda de biomarcadores menos invasivos en sangre para el diagnóstico, destaca la eficacia de la proteína TAU fosforilada 217 (p-tau217) como un marcador altamente preciso para identificar la patología.

Anteriormente, la única opción para detectar esta enfermedad neurodegenerativa era realizar estudios post mortem del cerebro, hasta que se descubrieron biomarcadores que permiten su identificación mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo.

El estudio actual demuestra que el p-tau217 ofrece una precisión comparable a los biomarcadores de líquido cefalorraquídeo y es especialmente eficaz en la detección de cambios longitudinales, incluso en las etapas preclínicas de la enfermedad.

El Dr. Daniel Alcolea, investigador del Grupo de Neurobiología de las demencias en el Institut de Recerca Sant Pau y responsable de la plataforma de biomarcadores de la Unidad de Memoria del mismo hospital, destaca que "de todos los biomarcadores que se están estudiando actualmente, este es el que ha dado mejores resultados".

Además, esta nueva técnica podría reducir en un 80 % la necesidad de pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico. El Dr. Alberto Lleó, investigador y director del Servicio de Neurología del Hospital de Sant Pau, sostiene que "la implementación de este tipo de prueba podría mejorar significativamente la evaluación clínica y el reclutamiento de ensayos clínicos, así como facilitar la gestión de los pacientes y proporcionar acceso oportuno a terapias modificadoras de la enfermedad".

El estudio se basó en muestras de 786 pacientes con una edad media de 66,3 años, analizadas en Suecia. Los datos fueron recopilados de tres cohortes observacionales: la Translational Biomarkers in Aging and Dementia (TRIAD) de Canadá; la Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention (WRAP) de Estados Unidos, y la Sant Pau Initiative on Neurodegeneration (SPIN) de Barcelona.

