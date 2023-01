Pamela Sambrano confiesa que planificó todo para acabar con su vida

View this post on Instagram

"El cuerpo genera una respuesta completa que te hace sentir que te vas a morir. O sea, el corazón se agita, te pones pálido, te mareas, tiemblas, sientes la sangre completamente diferente, la cabeza te pesa, puedes vomitar, puedes desmayarte, o sea, físicamente tú sientes que te vas a morir, tras el pensamiento de 'me voy a morir '", expresó la también comunicadora sobre cómo se sienten los ataques de pánico.

La actriz aseguró que desde niña ha lidiado con algunos escenarios que tienen que ver con la depresión y ansiedad, sin embargo, recién en abril de 2021 fue diagnosticada con los mismos . Durante varios años tuvo que vivir situaciones que había aprendido a normalizar, hasta que llegó un día en el que los ataques de pánico no llegaban a su fin.

Según Sambrano, el problema de la ansiedad es "que el cuerpo genera toda una impresión que hace que tu cerebro vea ciertas cosas como peligrosas y para el resto no lo son".

Sambrano ya no aguantaba temblar todo el tiempo, sentía que no podía respirar sin dolor y todo lo que esto conlleva. Un día decidió comenzar a anotar lo que ella pensó que era la manera correcta para no afectar a los demás al acabar con su vida.