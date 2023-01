Bianca Fariña cuenta su verdad tras vinculación con Piero Hincapié

View this post on Instagram

View this post on Instagram

"Yo misma me pago mis cosas, me he podido dar mis propios lujos y creo que las personas que me conocen bien, lo saben", indicó Bianca, rechazando los rumores y que sea catalogada como "exchica reality", ya que ella es actriz y creadora de contenido. Agregó que ha estudiado en Argentina y volvió a dejar en claro que si está con una persona, no es por dinero sino por amor.