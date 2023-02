Carolina Jaume y Marián Sabaté confiesan sus fantasías y propuestas en ‘En Contacto’

View this post on Instagram

Nathalie aclaró tener muchas fantasías y que ha cumplido casi todas . Además, expuso a Carolina al contar una anécdota de la presentadora en la Casa de la Selección Ecuatoriana cuando recién fue inaugurada, pero la identidad de la otra persona no fue develada .

View this post on Instagram

La exchica reality indicó que piensa como madre y por el hecho de tener una hija adolescente, no le gustaría que sepa la clase de propuestas que le hacen aunque ella no las busque, y muchas veces los hombres creen que una salida a comer o a la discoteca va a terminar de una forma específica, pero no es eso lo que ella busca.