Las reinas de la "Mesa Caliente" revelan todos sus secretos

La reina de la prensa rosa, Marián Sabaté , afirmó que el ex con el que jamás volvería es Andrés Pellacini , mientras que Nathalie Carvajal, a pesar de haberse enamorado de todas sus parejas en su momento, reveló que al único hombre que no ha podido superar y 'todavía lo piensa todo el tiempo' es al 'cantante puertorriqueño' , a pesar de solo haber pasado un fin de semana con él.

La actriz Mafer Pérez señaló que nunca perdonaría una mentira , porque hasta la actualidad no ha tenido ninguna pareja que acepte que la ha engañado, a lo que Carolina Jaume añadió que ella considera que es más importante la lealtad que la fidelidad.

Mediante juegos, las reinas de la mesa indicaron a qué mujer de la farándula nacional no invitarían a sus casas y Nathalie Carvajal tuvo la respuesta más sorprendente, al afirmar que en su caso, sería Carolina Jaume porque, según la exchica reality, ya se ha inventado cosas sobre ella.

View this post on Instagram

Sin embargo, luego Pérez mencionó una actitud de Carolina que le molestó hace algún tiempo pero, a pesar de no entender el por qué de su mentira, cuando se vieron en persona, le pidió un abrazo para limar asperezas y continuar con la buena relación que siempre han tenido.

Sabaté y Pérez se mantuvieron al margen durante el enfrentamiento y comentaron que no tenían nada negativo para acotar en esa parte del segmento, así que Marián decidió hablar sobre las virtudes de sus tres compañeras.

Carolina aseguró que cuando las cámaras no están presentes, ambas se llevan muy bien, han estado en los momentos más difíciles que las dos han atravesado y Nathalie jamás le dice cosas ofensivas . Por su parte, la exchica reality admitió que de la misma forma, Jaume ha revelado cosas íntimas de ella en un programa de Youtube, además, la expuso cuando estaba rompiendo las reglas en el reality "El Poder del Amor 2" , y son cosas que no puede dejar en el pasado.

View this post on Instagram

"Yo necesitaba de alguna manera ayudarte, porque te están pasando muchas cosas que no son buenas y te entiendo. No he sentido en ningún momento ni rencor ni coraje ni rabia ni nada en contra tuyo. Te entiendo y más bien, si en algún momento necesitas algo de mi, te lo digo de todo corazón, pídemelo", expresó Mafer antes de levantarse a abrazar a Jaume.