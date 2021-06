Vicepresidente Borrero propondrá intervención en hospitales del Seguro Social

El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, propondrá una intervención en los hospitales del Seguro Social para depurar la corrupción. Ocurre tras su visita sorpresa a dos hospitales del IESS en Guayaquil. El segundo mandatario constató la falta de medicamentos, una operatividad de menos del 50% e incluso, denunció malos tratos.

El pasado 18 de junio, el vicepresidente realizó una primera visita al hospital del IESS de los Ceibos en Guayaquil. Recorrió sus instalaciones junto con su gerente general, María José Agusto.

Entonces, no encontró mayores novedades: las bodegas estaban llenas de insumos y medicamentos, había poca demanda de pacientes, algo que extrañó al segundo mandatario. “Yo creo que nos llenaron hoy el hospital, pero de insumos, pacientes no hay, no hemos podido ver pacientes lo cual nos llama la atención", comentó.

Una semana después salía la gerente en el programa de entrevistas Contacto Directo a reforzar la idea de que todo estaba al 100% en ese hospital y a justificar por qué las camas estaban vacías.

Pero el vicepresidente Borrero cayó nuevamente la madrugada del pasado viernes, esta vez de sorpresa, sin avisar. Tras el recorrido, confirmó sus sospechas. “Está más del 60% sin ocupación, no hay medicamentos, los quirófanos no operan. Nos maltratan cuando llegamos. Si maltratan al vicepresidente, maltratan igual a los pacientes. Iba con mi mandil, más que ser el vicepresidente soy un ciudadano, soy médico y un señor apareció ahí a dar órdenes a decir quién podía pasar y quién no", comentó el vicepresidente.

Según las autoridades, no es que falte dinero, que el IESS en el área de Salud maneja 1.460 millones de dólares, sino que la corrupción está enquistada, aseguran.

"Pero cuando se roban, cuando se llevan, cuando construyen hospitales y se llevan 8 millones de dólares como el caso Pedernales no hay presupuesto que alcance" (...) "Creemos que tenemos que intervenir en los hospitales de manera urgente y ese va a ser mi pedido al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, porque siguen los mismos que hicieron los negocios o negociados que todos conocemos", aseguró Borrero.

Pero, ¿Por qué el hospital de la seguridad social más grande del país opera a menos del 50%? Marco Proaño Maya, recuerda que se han denunciado inconvenientes desde su inauguración, en 2017.

El vicepresidente Borrero recorrió además el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil, donde también constató un funcionamiento deficiente, pues de 16 quirófanos, solo 12 funcionan.