Personas acampan afuera del Abel Gilbert para "correr" a comprar medicinas para sus familiares hospitalizados

Familiares de pacientes internados en el hospital Abel Gilbert Pontón, en el suburbio de Guayaquil, deben acampar en los exteriores de la casa de salud para poder conocer cada vez que los médicos requieran fármacos o insumos, e ir a comprarlos rápidamente.

"Me están mandando a comprar Losartán... todo lo que es para la presión. Ahorita dicen que no tienen ni pañales", señaló a Ecuavisa una mujer que tiene hospitalizado a su papá.

En este sanatorio, el guardia de turno debe gritar el nombre del paciente para que los allegados se acerquen a conocer su diagnóstico o corran a comprar las recetas porque dentro del hospital no hay medicinas.

Para el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, la situación es crítica y no solo ocurre en Guayaquil. Durante un recorrido en hospitales de Cuenca reconoció la gravedad del sistema público de salud.

"La salud está enferma. No hay insumos, no hay equipos, no hay medicamentos. Vamos a cambiar. Vamos a desterrar la lacra de la corrupción", indicó Borrero este miércoles 9 de junio.

El segundo mandatario estuvo en los hospitales José Carrasco Arteaga, Municipal de Cuenca, Vicente Corral Moscoso e Instituto del Cáncer Solca Cuenca.

El vicepresidente señaló que se está realizando un arqueo de todos los hospitales y que cada uno debe entregar un informe, el mismo que será presentado al presidente Guillermo Lasso.