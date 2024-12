Para un testigo de Jehová , que el calendario marque 24 de diciembre, Navidad , no significa nada especial. Daniel Morán, vocero testigos de Jehová, cuanta más detalles:

Para ellos, lo que realmente vale la pena recordar no es cuando nació Jesús, sino cuando murió.

Los testigos de Jehová no son los únicos. Para los judíos tampoco existe la Navidad, no sienten a Jesús como un mesías, así que no celebran su nacimiento, pero, casualmente, este 25 de diciembre, también comienza una por de sus mayores celebraciones. Así lo explica el rabino, Menachem Fried: